Мбаппе заблокировал трансфер Холанда в "Реал"

Килиан Мбаппе начал активно влиять на стратегические решения мадридского "Реала" и уже обозначил свою принципиальную позицию по будущему атаки команды, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, французский форвард дал понять руководству клуба, что не поддерживает возможный переход нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в Мадрид.

Причина - не личная, а сугубо игровая. В случае прихода норвежца роль Мбаппе неизбежно изменилась бы: меньше свободы у ворот, меньше статуса главного бомбардира и больше смещения в сторону созидания. На такой сценарий француз идти не готов.

В окружении игрока подчёркивают, что Мбаппе переходил в "Реал" с чёткой установкой - стать центральной фигурой проекта, лидером атаки и человеком, который решает судьбу матчей в ключевые моменты.

Появление ещё одного суперфорварда разрушило бы эту модель. Речь идёт не о конкуренции, а о влиянии: делить голевое лидерство с Холандом означает сознательно уменьшить собственный вес внутри команды.

Именно поэтому Мбаппе дал понять, что в его версии "Реала" места для второго главного бомбардира нет.

Отметим, что Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда английский клуб заплатил 60 миллионов евро дортмундской "Боруссии" за его трансфер. В первом же сезоне норвежец установил рекорд английской премьер-лиги по количеству голов за сезон - 36 мячей.

Ранее стало известно, что Арбелоа попросил усиление за крупную сумму, и Перес дал зелёный свет на сделку.

