Арбелоа захотел в "Реал" новичка за 100 миллионов: Перес дал добро

Мадридский "Реал" готов пойти на крайние меры после серии провалов и уже нацелился на громкий трансфер в оборону, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes, президент "сливочных" Флорентино Перес одобрил идею крупного предложения за защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро. Сумма возможной сделки может достигнуть 100 миллионов евро.

Решение связано с серьёзными проблемами в защитной линии "Реала". Травмы ключевых игроков, нестабильность опытных футболистов и неудачные эксперименты с молодёжью заставили руководство "королевского клуба" признать, что без срочного усиления сезон может быть окончательно потерян.

Вылет из Кубка Испании и необходимость играть стыковые матчи в Лиге чемпионов лишь ускорили этот процесс.

Главный тренер Альваро Арбелоа поддержал кандидатуру аргентинца, считая его идеальным вариантом для наведения порядка в обороне. В клубе рассчитывают, что жёсткость, лидерство и опыт Ромеро помогут стабилизировать игру и вернуть команде уверенность.

Переговоры с "Тоттенхэмом" обещают быть сложными, однако в Мадриде настроены решительно. Этот трансфер рассматривается не как временное решение, а как стратегический шаг, способный изменить баланс сил уже в ближайшее время.

Чем Ромеро привлёк "Реал"?

Кристиан важнейшая фигура в обороне "Тоттенхэма". В послужном списке аргентинца - триумф на чемпионате мира 2022 года, победы в Кубке Америки в 2021 и 2024 годах, а также выигранная Финалиссима в 2022-м.

На клубном уровне Ромеро был признан лучшим защитником Серии А в 2021 году и получил награду лучшему игроку Лиги Европы сезона 2024/25.

