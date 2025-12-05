Звёздный партнёр Месси отказался от ЧМ-2026 по футболу. Известна причина

Бывший игрок мадридского "Реала" Анхель Ди Мария подробно объяснил, почему не рассматривает участие в чемпионате мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Несмотря на примеры Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Луки Модрича, которые планируют сыграть на турнире в солидном возрасте, 37-летний Ди Мария не планирует претендовать на место в сборной Аргентины.

Полузащитник "Росарио Сентраль" подчеркнул, что его решение связано не с отсутствием желания или мотивации, а с осознанием того, что его этап в сборной подошёл к логическому завершению.

- Месси уже 38 лет, Модричу - 40, а Роналду вскоре исполнится 41, и все трое собираются на чемпионат мира. У вас нет желания тоже поехать?

- Дело не в том, что я не хочу ехать. Я чувствую, что мой цикл завершён. Я выиграл всё, о чём только мог мечтать. Сейчас на подходе новое поколение, и я считаю, что настало правильное время сделать шаг в сторону, - отметил Ди Мария в интервью AS.

По словам футболиста, решение уйти из сборной он принял ещё после чемпионата мира-2022 в Катаре. Однако тогда партнёры по команде уговорили его остаться ещё на один турнир - Кубок Америки.

- После чемпионата мира в Катаре я уже принял это решение, но меня убедили сыграть на последнем Кубке Америки. Все завершилось как в кино - чемпионством, и это был мой момент. Теперь очередь других.

Ди Мария в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выигрывал Кубок Америки и также завоевал Финалиссиму - трофей в матче между чемпионами Европы и Южной Америки.

После победы на Копа Америка-2024 он официально объявил о завершении выступлений за национальную команду, поставив точку в одной из самых успешных международных карьер в истории аргентинского футбола.

Анхель Ди Мария выступал за мадридский "Реал" с 2010 по 2014 год. Аргентинец перешёл в испанский гранд летом 2010 года из лиссабонской "Бенфики". В конце августа 2014-го Ди Мария официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Однако его период в АПЛ оказался недолгим: полузащитник провёл в составе английского клуба всего один сезон - 2014/15. Уже в 2015 году аргентинец сменил чемпионат, продолжив карьеру во французском "ПСЖ".

