Испания
Сегодня 20:40
 

Ямаль против легенды: в "Барсе" объяснили, почему сравнения с Месси несправедливы

Ямаль против легенды: в "Барсе" объяснили, почему сравнения с Месси несправедливы ©x.com/FCBarcelona

Полузащитник "Барселоны" Даниэль Ольмо прокомментировал сравнения молодого вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля с бывшей звездой клуба Лионелем Месси, который сейчас выступает за "Интер Майами", сообщают Vesti.kz.

"У Ламина свой путь, и он это знает. Сравнивать любого игрока с Месси – безумие, но Ламин – потрясающий, он молод, и он даёт нам многое и даст ещё больше. Однако у него свой путь, мы здесь, чтобы помочь ему стать лучше.

Это будет командная работа. Если Ламин будет хорошо играть, забивать и побеждать, будет побеждать команда. Мы все вместе в этом деле", – приводит слова Ольмо Marca.

В этом сезоне 18-летний Ямаль принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив 11 мячей и отдав 12 результативных передач.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Копенгаген
Копенгаген
(Копенгаген)
