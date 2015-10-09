Новый тренер "Реала" назвал виновного в сенсационном поражении ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от "Бенфики" (2:4) в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, передают Vesti.kz.

Напомним, на 92-й минуте вторую жёлтую карточку получилиспанский защитник Рауль Асенсио, а ещё через пять минут поле покинул бразильский вингер Родриго Гоэс, также удалённый за повторное предупреждение.

"Удаления в концовке? Я разочарован. Суть в потере контроля над эмоциями, не в чём-то ещё. Учитывая, как сыграла команда, не буду обсуждать судейство. Ответственность за результат беру на себя", — цитирует слова Арбелоа AS.

Испанский специалист подчеркнул, что не склонен искать оправдания и признал превосходство соперника в ключевых моментах матча.

"Мы не можем быть довольны. Мы понимали, с чем придётся столкнуться, но сегодня соперник оказался сильнее. Нельзя объяснить всё одним фактором — проблем было сразу несколько. Мы показали не ту версию себя, на которую рассчитывали. Работать нужно во многих аспектах", — добавил тренер.

Победа с разницей в два мяча позволила "Бенфике" квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф главного еврокубка, тогда как "Реал" из-за поражения выпал из топ-8 и не сумел напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отдельного внимания заслужил четвёртый гол лиссабонцев — его на 98-й минуте забил вратарь Анатолий Трубин, ставший одним из героев тура.

Добавим, что Альваро Арбелоа возглавил "Реал" 12 января, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо, который был отправлен в отставку.

Ранее нападающий мадридского "Реала", французский форвард Килиан Мбаппе назвал пропущенный гол от Трубина позором.

