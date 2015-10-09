Алиев высказался о трансфере Меркеля и его будущем в сборной Казахстана

"Женис" официально объявил о подписании контракта с опытным полузащитником Александром Меркелем. В беседе с корреспондентом Vesti.kz главный тренер столичного клуба Али Алиев оценил этот переход и его влияние на команду.

Отметим, что казахстанец выступал за ряд европейских клубов, в числе которых был итальянский "Милан". Последним клубом хавбека был "Легентус" из ОАЭ.

"Меркель - это западное воспитание, в немецких условиях он впитал дисциплину, умение слушать тренера. Очень рад, что он приехал. Вместе с такими игроками, как Куат, Лобжанидзе, Тевзадзе, Быстров они создали очень хорошую атмосферу в команде, где царит профессиональный подход. И самое главное, очень просто с ними работать, у них есть опыт, в тактическом плане легче работать и рядом с такими игроками молодежь будет расти и клуб будет развиваться. Сборная Казахстана? Это уже не от меня зависит, но с точки зрения игрового уровня, безусловно, он способен там играть и сейчас их связка с Исламбеком Куатом в "Женисе" выглядит отлично, они дополняют друг друга. Я бы сказал, что в нашем клубе есть и другие кандидаты в сборную, например, Андрей Ульшин и молодой нападающий Николай Горобченко - они хорошо проявляют себя на сборах", - заявил Али Ханалиевич.

Ранее Меркель защищал цвета национальной сборной Казахстана. В 2015 году впервые подключался на товарищеский матч с Исландией, а спустя четыре года был вызван Михалом Билеком на матчи квалификации Евро-2020 против Шотландии и России. С марта 2019-го же полузащитник ни разу не получал приглашения из-за проблем с паспортом.

