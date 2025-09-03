Защитник мадридского "Реала" Дин Хейсен выделился уникальным статистическим показателем на старте сезона в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

В своих первых трёх матчах чемпионата Испании он владел мячом 304 раза. Согласно данным Opta, чаще подобное удавалось лишь одному футболисту – Сеску Фабрегасу, который в 2011 году в составе "Барселоны" за три первых тура отметился 311 владениями. Статистика ведётся с 2005 года.

Напомним, Хейсен перешёл в "Реал" только этим летом, перебравшись из "Борнмута" за 62,5 миллиона евро.

Добавим также, что уже 30 сентября "сливочных" ждёт выезд в Алматы: команда Хаби Алонсо сыграет против "Кайрата" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.



