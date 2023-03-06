Неожиданным исходом завершился матч "Реала" в Ла Лиге

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:40
©twitter.com/realmadrid

"Бетис" смог отобрать очки у "Реала" в 24-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счетом 0:0.

Моменты были у каждой из команд, но ими они не воспользовались, а где-то надежно отыграли вратари Клаудио Браво и Тибо Куртуа. Поэтому ничья получилась закономерной.

Вот только отставание "Реала" (53) от лидирующей "Барселоны" (62) выросло до девяти очков, "Бетис" (41) находится на пятом месте турнирной таблицы.

В следующем туре, 11 марта, "Реал" дома примет "Эспаньол", а на следующий день "Бетис" в гостях сыграет с "Вильярреалом".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:40
Испания
Неожиданным исходом завершился матч "Реала" в Ла Лиге
Вчера , 16:39
Испания
Коэффициенты на важнейшие футбольные события воскресенья от Olimpbet
3 марта, 18:03
Испания
"Дурак, ты тупой". Хави грубо выругал футболиста "Реала" во время эль-класико
3 марта, 13:40
Испания
"Реал" принял решение о трансфере за 100 миллионов евро
3 марта, 12:47
Испания
Капитан "Барселоны" обошел Месси и Пике по победам в эль-класико
3 марта, 12:18
Испания
В "Барселоне" после победы в эль-класико по-прежнему фаворитом считают "Реал"
3 марта, 08:22
Испания
Курьезный автогол решил исход эль-класико "Реал" - "Барселона"
2 марта, 19:52
Испания
Сын Роналдиньо подписал контракт с "Барселоной"
1 марта, 13:56
Испания
"Реал" в ярости: в клубе недовольны итогами The Best от ФИФА
1 марта, 09:54
Испания
Испанского футболиста насмерть сбил поезд
© 2008 - 2023 ТОО «EML»