Неожиданным исходом закончился матч клуба-сенсации Ла Лиги

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Сегодня 07:30
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"Альмерия" отобрала очки у лидирующей "Жироны" в рамках 20-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча в Альмерии завершилась со счетом 0:0. При этом хозяева поля атаковали острее, вот только их подвела слабая реализация моментов.

А гости доигрывали матч вдесятером из-за удаления Алеша Гарсии на 80-й минуте, однако и численным преимуществом команда Гаиски Гаритано не смогла воспользоваться.

После этой игры "Альмерия" с 6 набранными очками продолжает находиться на последнем, 20-м месте в турнирной таблице, "Жирона" с 49 очками сохранила за собой лидерство. Но ее может обойти идущий следом "Реал" (48), у которого есть матч в запасе.

В следующем туре, 21 января, "Альмерия" в гостях сыграет с мадридским "Реалом", а "Жирона" на своем поле примет "Севилью".

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