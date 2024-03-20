Названы три условия, которые могут убедить Хави остаться в "Барселоне"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:04
©twitter.com/FCBarcelona

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил о своем твердом желании покинуть команду по окончании сезона. Несмотря на то, что в столице Каталонии уже начали искать ему замену, существует сценарий, при котором он может задержаться в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Издание Sport назвал три условия, которые могут убедить Хави продолжить работу с командой. Во-первых, это победа над "Реалом" в Эль-Класико и Ла Лиге, а также триумф в Лиге чемпионов.

Во-вторых, не он должен говорить клубу, чтобы передумал уходить, а "Барселона" должна попросить его остаться. И в-третьих, ему нужна уверенность в том, что он сможет купить тех игроков, которых хочет.

Прошлым летом Хави хотел привести в "Барселону" такого игрока, как Мартина Субименди, и, несмотря на то что боссы клуба говорили, что это возможно, ни один из желаемых игроков в итоге не перешел в состав "сине-гранатовых".

Хави тренирует "Барселону" с 2021 года. Вместе с ней он выиграл Ла Лигу (2022/23) и Суперкубок Испании (2022/23).

В текущем чемпионате Испании каталонцы идут на втором месте, набрав 64 очка в 29 матчах. Отставание от лидирующего "Реала" составляет восемь пунктов. В Лиге чемпионов они дошли до 1/4 финала, на этой стадии сыграют с "Пари Сен-Жерменом".

Метки:
Барселона Ла Лига Футбол

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