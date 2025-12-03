Названы наследники Месси и Роналду в мировом футболе

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился мнением, какое поколение игроков возьмет на себя роль новых звезд мирового футбола, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду окончательно завершат карьеру, передают Vesti.kz.

По словам Снейдера, смена лидеров – естественный процесс, и уже сейчас видно, кто готов выйти на первый план.

"Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, люди начнут больше говорить о Килиане Мбаппе, Винисиусе Жуниоре и Ламине Ямале. Все зависит от поколений. Когда Диего Марадона завершил карьеру, появились другие игроки." – отметил он в интервью Marca.

Снейдер подчеркнул, что современным футболистам приходится жить в условиях совершенно другой публичности, чем раньше.

"Оглядываясь назад на свою карьеру, я понимаю, что у нас было больше ответственности. Сейчас никуда не денешься, чтобы тебя кто-то не увидел, а если кто-то тебя видит, этим пользуются. Тебя снимают на видео и показывают во всех новостях. Раньше такого не было" – добавил он.

Снейдер выступал за "Реал Мадрид" с 2007 по 2009 год. "Сливочные" купили его у "Аякса" за 27 миллионов евро. За два сезона полузащитник провел 38 матчей, забил 9 голов и стал чемпионом Испании в сезоне 2007/08, а также выиграл Суперкубок Испании в 2008 году.

Что касается противостояния Месси и Роналду, оно стало одним из крупнейших в истории футбола. Они не только представляли конкурирующие испанские гранды – Месси выступал за "Барселону", а Роналду – за "Реал", – но и на протяжении почти десяти лет определяли борьбу за "Золотой мяч".

С 2008 по 2017 год именно эти два футболиста поочередно забирали главную индивидуальную награду мирового футбола, фактически превратив битву за звание лучшего игрока в дуэль на двоих.

Месси является обладателем восьми "Золотых мячей", четырех титулов Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании, победителем ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и Ла Лиги.

Роналду, в свою очередь, завоевал пять "Золотых мячей", пять раз выигрывал Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в 2016 году, а также является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и мадридского "Реала".





Недавно "преемник Месси" отказался от таких сравнений и заявил, что не считает себя наследником легенды.