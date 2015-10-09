Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 16:20
 

Лапорта решил перехватить трансфер "Реала" для усиления "Барселоны"

Лапорта решил перехватить трансфер "Реала" для усиления "Барселоны" Жоан Лапорта. ©ФК "Барселона"

"Барселона" вступила в борьбу за одного из лучших игроков сборной Германии и намерена опередить мадридский "Реал" в борьбе за топ-трансфер, передают Vesti.kz.

"Барселона" нацелилась на Нико Шлоттербека

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта и спортивное руководство уже формируют кадровый план на следующий сезон. Одной из главных задач считается усиление центра обороны — и здесь "сине-гранатовые" определилась с приоритетной целью. Речь идёт о Нико Шлоттербеке, 26-летнем центральном защитнике "Боруссии" Дортмунд, которого считают одним из наиболее сильных немецких оборонцев последнего времени.

Шлоттербек связан контрактом с дортмундцами до 2027 года, однако, по сообщениям Don Balon, игрок уведомил клуб, что не намерен продлевать соглашение. Это открывает возможности для трансфера уже в ближайшие месяцы.

Каталонцы намерены опередить "Реал"

Шлоттербек давно находится в сфере интересов ведущих европейских команд, включая мадридский "Реал". Однако "Барселона" готова перехватить инициативу. В клубе считают, что немец идеально впишется в долгосрочный проект Ханси Флика — тренера, который отлично знаком с игроком по работе в сборной Германии и дал "зелёный свет" на его возможный переход.

При оптимальном раскладе каталонцы хотят оформить трансфер уже зимой, если позволит правило финансового фэйр плэй, а "Боруссия" согласится вести переговоры. В противном случае сделку могут перенести на лето.


Разумная цена и стратегические планы

Шлоттербек рассматривается как рыноковая возможность: его стоимость не должна превысить 45 миллионов евро — сумму, которую "Барселона" считает приемлемой за потенциального защитника мирового уровня. Дополнительным плюсом для каталонцев является нежелание Дортмунда усиливать прямого конкурента по Бундеслиге — мюнхенскую "Баварию", также проявляющую интерес к игроку.

Статистика игрока

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провёл 14 матчей и отдал две голевые передачи. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 40 млн евро.

