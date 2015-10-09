Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 15:00
 

"Реал" нацелился на двух талантов: одному 21 год, другому - 19

  Комментарии

Поделиться
"Реал" нацелился на двух талантов: одному 21 год, другому - 19 ©ФК "Реал"

"Реал" готовится к активному зимнему трансферному рынку и сосредоточил внимание на укреплении центра поля. Хаби Алонсо запросил полузащитника, способного организовать игру, обеспечить надежность при выходе из обороны и усилить креативность в атаке — качества, которых в текущем составе "сливочных" не хватает, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Поделиться

"Реал" готовится к активному зимнему трансферному рынку и сосредоточил внимание на укреплении центра поля. Хаби Алонсо запросил полузащитника, способного организовать игру, обеспечить надежность при выходе из обороны и усилить креативность в атаке — качества, которых в текущем составе "сливочных" не хватает, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Основные кандидаты: Уортон и Смит

Среди наиболее обсуждаемых игроков — 21-летний английский Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и 19-летний нидерландский хавбек Кес Смит из АЗ. Уортон зарекомендовал себя в Премьер-лиге и помог клубу выиграть Кубок Англии и Суперкубок. Его диапазон передач и тактическая зрелость делают приоритетной целью для "Реала".

Смит демонстрирует технику, тактический интеллект и вертикальный стиль игры, способный связывать оборону с атакой. Молодой голландец рассматривается как проект будущего для центра поля, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 30 миллионов евро.


Стратегическая цель Алонсо

Привлечение одного из этих полузащитников позволит "Реалу" улучшить контроль мяча, глубину атак и стабильность в обороне, а также усилить ротацию состава перед международными турнирами. Клуб внимательно следит за конкурентами на рынке, понимая, что другие европейские команды могут сыграть на опережение.


Зимний рынок как ключевой момент

Решение о подписании нового полузащитника будет принято в зимнее трансферное окно. Цель клуба — иметь игрока высокого уровня, способного сразу влиять на игру и дополнить текущий состав "сливочных". Алонсо уверен, что молодой талант с лидерскими качествами укрепит спортивный проект клуба к следующему году.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Реал М
Проголосовало 461 человек

Реклама

Живи спортом!