Новый король "Барселоны"? Ямаль отказался от ярлыка "следующий Месси"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль прокомментировал сравнения себя с легендарным Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

К Ямалю уже давно приклеили ярлык "нового Месси".

"Я считаю, что Лионель Месси – лучший футболист всех времён, но он также знает, что я хороший игрок. Если мы сыграем друг против друга, между нами будет взаимное уважение. Он знает, что я не пытаюсь быть им, играть как он или носить его "десятку". Я хочу идти своим путём", - сказал Ямаль CBS.

После последнего тура Ла Лиги "Барселона" взобралась на вершину турнирной таблицы, обойдя мадридский "Реал". А уже во вторник, 2 декабря, команда Ханса-Дитера Флика примет "Атлетико" в одном из ключевых матчей сезона.

