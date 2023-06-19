"Реал" решил не подписывать нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, президент мадридского клуба Флорентино Перес не хочет вновь вести переговоры с коллегой из "Тоттенхэма" Даниэлем Леви. Перес считает, что Кейн не стоит 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 90 миллионов евро.

Кейн защищает цвета "Тоттенхэма" с 2011 года. В английской премьер-лиге сезона-2023/2023 он провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.

При этом игроком интересуются другие клубы английской премьер-лиги (АПЛ) - "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Также слухи отправляют англичанина в "Пари Сен-Жермен".