Назван будущий обладатель "Золотого мяча" из "Реала"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 11:00
©instagram.com/francefootball

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, кто из игроков мадридского "Реала" в будущем сможет выиграть "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz. По его словам, однаджды призв получит вингер "королевского клуба" Винисиус Жуниор.

"Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: "Я думаю, Винисиус – звезда". Ну, посмотрите.

Я думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлен, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет "Золотой мяч", – приводит слова Тебаса Marca.

В сезоне-2022/23 Винисиус забил 10 мячей и сделал девять результативных пасов в рамках Ла Лиги. В Лиге чемпионов у бразильца семь голов и пять голевых передач в 11 матчах.

Действующим обладателем "Золотого мяча" является одноклубник Винисиуса по "Реалу" - французский нападающий Карим Бензема.

Ранее обладателями главного индивидуального приза в качестве игроков "Реала" становились аргентино-испанский футболист Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), француз Раймон Копа (1958), бразилец Роналдо (2002), итальянец Фабио Каннаваро (2006), португальцы Луиш Фигу (2000) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018).

Рекордсменом по количеству завоеванных "Золотых мячей" является нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси - у аргентинца семь наград.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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