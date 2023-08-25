Нападающий "Бетиса" ушел из сборной Испании на фоне скандала с главой федерации

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 22:38
©Marca

Нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас объявил об уходе из сборной Испании на фоне скандала с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, сообщают Vesti.kz.

"Я огорчен и разочарован.

Как футболист и как человек я не чувствую себя представителем того, что произошло сегодня. Мне жаль, что они продолжают давить и фокусироваться на коллеге.

Носить футболку сборной Испании - одно из величайших событий в моей карьере. Не знаю, может быть, в какой-то момент я снова вернусь в команду, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится и подобные действия не останутся безнаказанными.

Я за более справедливый, гуманный и порядочный футбол", - написал он в соцсетях.

Напомним, что сборная Испании по женскому футболу выиграла чемпионат мира-2023 в Австралии и Новой Зеландии. В финале была обыграна команда Англии. Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку испанской команды Дженнифер Эрмосо, чем и вызвал недовольство у футбольной общественности.

Позже он извинился за свой поступок, но отказался покидать свой пост, несмотря на общественный резонанс. Более того он заявил, что поцелуй случился по согласию.

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Метки:
Испания Ла Лига Чемпионат мира по футболу

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