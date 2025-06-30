Футбольный клуб "Барселона" принял стратегическое решение относительно вратарской линии команды, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, после подписания молодого голкипера Жоана Гарсии из "Эспаньола" и успешного выступления Войцеха Щенсны, пришедшего в клуб в качестве временной замены, руководство "Барсы" перестало считать Марка-Андре тер Штегена ключевой фигурой.

Жоан Гарсия - ставка на будущее

24-летний Гарсия был выкуплен за 25 миллионов евро и рассматривается как основной вратарь на следующий сезон. Он хорошо проявил себя в минувшем сезоне Ла Лиги, где выделялся надежной игрой, уверенным контролем мяча и стабильностью в напряженных матчах.

Щенсны может остаться в роли дублера

Польский вратарь, заменявший Тер Штегена после его травмы осенью 2024 года, показал высокий уровень игры. Руководство и тренерский штаб довольны его вкладом, и сейчас обсуждается продление контракта еще на один сезон.

Вратарь Иньяки Пенья, скорее всего, покинет клуб в поисках игровой практики.

Тер Штеген - не приоритет, но уход зависит от него

Несмотря на действующий контракт до 2028 года, клуб дал понять, что не будет удерживать Тер Штегена в случае поступления достойного предложения.

Интерес к немецкому голкиперу проявляет "Манчестер Юнайтед", где главным тренером является Рубен Аморим. По информации источника, именно Аморим заинтересован в приглашении опытного вратаря для построения новой команды.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта также не возражает против возможного расставания, считая, что пришло время обновить состав и снизить зарплатную нагрузку.

Кадровая перестройка продолжается

Пока сам Тер Штеген не настаивает на уходе, однако изменение статуса в команде и интерес со стороны других клубов могут повлиять на его позицию в ближайшее трансферное окно.