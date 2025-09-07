Испания
Сегодня 14:00

Молодой талант выбрал "Реал" вместо Саудовской Аравии

©Depositphotos/oasisamuel

Молодой шведский полузащитник "Айнтрахта" Хуго Ларссон заявил, что с нетерпением ждёт предложения от мадридского "Реала", чтобы продолжить карьеру в одном из крупнейших клубов мира, передают Vesti.kz.

Отказ ради Европы

По информации Defensa Central, Ларссон недавно отклонил предложение от саудовского клуба "Аль-Иттихад", объяснив, что хочет реализовать себя в Европе.

"Моя мама сказала: "Нет, нет, нет! Ты не будешь это делать!". У неё свои мечты для меня в Европе", — отметил футболист.

Прогресс важнее денег

Зарплата в Саудовской Аравии была крайне привлекательной, но Ларссон решил остаться в Европе, чтобы не рисковать своим прогрессом.

Полузащитник также поделился мнением о современном рынке футбола: "Цены растут всё выше, это полный хаос. Мы живём в пузыре".

Он добавил, что внимательно следит за своей карьерой и хочет сделать правильный выбор для долгосрочного развития.


Семейный совет и долгосрочные планы

Семья и сам игрок считают, что ранний переход в Саудовскую Аравию мог бы замедлить его рост, как это произошло с Габри Вейгой. Ларссон входит в список потенциальных трансферов для "Реала", наряду с Кесом Смитом и Адамом Уортоном. Пока клуб не проявляет активных действий, но внимательно следит за шведом.

До перехода в "Айнтрахт" в 2023 году Ларссон играл за шведский "Мальмё".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 9-2 6
2 Айнтрахт Фр 2 2 0 0 7-2 6
3 Кельн 2 2 0 0 5-1 6
4 Боруссия-09 Д 2 1 1 0 6-3 4
5 Санкт-Паули 2 1 1 0 5-3 4
6 Вольфсбург 2 1 1 0 4-2 4
7 Аугсбург 2 1 0 1 5-4 3
8 Штутгарт-1893 2 1 0 1 2-2 3
9 Хоффенхайм 2 1 0 1 3-4 3
10 Унион 2 1 0 1 2-4 3
11 РБ Лейпциг 2 1 0 1 2-6 3
12 Байер 2 0 1 1 4-5 1
13 Майнц-05 2 0 1 1 1-2 1
14 Боруссия М 2 0 1 1 0-1 1
15 Гамбург 2 0 1 1 0-2 1
16 Вердер 2 0 1 1 4-7 1
17 Хайденхайм 2 0 0 2 1-5 0
18 Фрайбург 2 0 0 2 2-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →