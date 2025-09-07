Молодой шведский полузащитник "Айнтрахта" Хуго Ларссон заявил, что с нетерпением ждёт предложения от мадридского "Реала", чтобы продолжить карьеру в одном из крупнейших клубов мира, передают Vesti.kz.

Отказ ради Европы

По информации Defensa Central, Ларссон недавно отклонил предложение от саудовского клуба "Аль-Иттихад", объяснив, что хочет реализовать себя в Европе.

"Моя мама сказала: "Нет, нет, нет! Ты не будешь это делать!". У неё свои мечты для меня в Европе", — отметил футболист.

Прогресс важнее денег

Зарплата в Саудовской Аравии была крайне привлекательной, но Ларссон решил остаться в Европе, чтобы не рисковать своим прогрессом.

Полузащитник также поделился мнением о современном рынке футбола: "Цены растут всё выше, это полный хаос. Мы живём в пузыре".

Он добавил, что внимательно следит за своей карьерой и хочет сделать правильный выбор для долгосрочного развития.





Семейный совет и долгосрочные планы

Семья и сам игрок считают, что ранний переход в Саудовскую Аравию мог бы замедлить его рост, как это произошло с Габри Вейгой. Ларссон входит в список потенциальных трансферов для "Реала", наряду с Кесом Смитом и Адамом Уортоном. Пока клуб не проявляет активных действий, но внимательно следит за шведом.

До перехода в "Айнтрахт" в 2023 году Ларссон играл за шведский "Мальмё".