Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич определился с клубом, в котором он продолжит карьеру, передают Vesti.kz.

По информации Marca, 39-летний хавбек решил перейти в итальянский "Милан". В ближайшие дни он подпишет контракт с новым клубом. Соглашение с "россонери" будет раасчитано до лета 2026 года.

При этом Модрич был разочарован тем, что не смог остаться в "Реале" еще на сезон. Он искал вариант трудоустройства, который сочетал бы спортивные и эмоциональные аспекты.

Кумиром Модрича был бывший полузащитник сборной Хорватии и "Милана" Звонимир Бобан, который сейчас является другом футболиста. Поэтому для него переход в "Милан" имеет смысл, кроме того, в детстве хорват симпатизировал "россонери".

В то же время Модрич хочет подойти в хорошей форме к ЧМ-2026, поэтому искал вариант с более конкурентной лигой, в этом плане его устраивает Серия А. Также он считает, что сможет играть в команде важную, а не символическую роль.

Еще один фактор, который оказал большое влияние на решение Модрича, – "Милан" не будет участвовать в еврокубках. Лука ни при каких обстоятельствах не хочет встречаться с "Реалом" на поле из-за своей связи с клубом. У игрока были и другие варианты в Европе, но "Милан" устроил его по разным параметрам.





Модрич - самый титулованный игрок в истории "Реала". Он выступал за "сливочных" с 2012 года и покидает "королевский клуб" на правах свободного агента. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду хорват забил 43 гола и отдал 95 результативных передач. В 2018 году Модрич выиграл "Золотой мяч".

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