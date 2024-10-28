Известное европейское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории каталонской "Барселоны", сообщают Vesti.kz.
Первое место в списке занял аргентинский нападающий Лионель Месси. На второй строчке расположился полузащитник Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших Хави.
Топ-10 лучших футболистов в истории "Барселоны":
1. Лионель Месси
2. Андрес Иньеста
3. Хави
4. Йохан Круифф
5. Роналдиньо
6. Диего Марадона
7. Серхио Бускетс
8. Ривалдо
9. Карлес Пуйоль
10. Рональд Куман
Месси установил новый рекорд и вошел в историю
Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.
В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды Месси выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.