Известное европейское издание FourFourTwo составило рейтинг 50 лучших футболистов в истории каталонской "Барселоны", сообщают Vesti.kz.

Первое место в списке занял аргентинский нападающий Лионель Месси. На второй строчке расположился полузащитник Андрес Иньеста. Замкнул тройку лучших Хави.

Топ-10 лучших футболистов в истории "Барселоны":

1. Лионель Месси

2. Андрес Иньеста

3. Хави

4. Йохан Круифф

5. Роналдиньо

6. Диего Марадона

7. Серхио Бускетс

8. Ривалдо

9. Карлес Пуйоль

10. Рональд Куман

Месси установил новый рекорд и вошел в историю

Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 по 2021 год. За этот период он принял участие в 778 матчах за каталонцев во всех турнирах, в которых отметился 672 голами и 303 результативными передачами.

В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды Месси выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.