Испания
Вчера 23:54

Мбаппе выбрал тренера: Алонсо или Арбелоа?

©Depositphotos.com/Musiu0

Килиан Мбаппе продолжает результативную серию в составе мадридского "Реала", сообщают Vesti.kz.

В воскресном матче чемпионата Испании "сливочные" уверенно обыграли "Валенсию" со счётом 2:0, а француз стал автором второго гола своей команды.

При этом, как сообщает The Touchline со ссылкой на программу El Partidazo, Мбаппе было комфортнее работать под руководством Хаби Алонсо, чем с Альваро Арбелоа. Источник отмечает, что нападающему больше импонировал стиль и подход экс-наставника.

Любопытно, что ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Алонсо и Мбаппе. Однако сам футболист уже после ухода тренера опровергал эти разговоры, заявляя, что никаких конфликтов между ними не существовало.

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" занимает второе место, отставая от лидирующей "Барселоны" всего на одно очко.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

