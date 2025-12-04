Испания
Сегодня 08:23

Мбаппе уничтожил "Атлетик": "Реал" устроил разгром в Ла Лиге

©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" разгромил на выезде "Атлетик" в матче 19-го тура Ла Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Бильбао с разгромным счетом 3:0 в пользу гостей.

"Сливочные" захватили инициативу с первых минут: уже на седьмой Килиан Мбаппе открыл счёт. Перед самым перерывом Эдуарду Камавинга удвоил преимущество "Реала", воспользовавшись передачей Мбаппе. После отдыха французский форвард оформил дубль, поразив ворота басков на 59-й минуте. Камавинга, ставший одним из героев матча, вскоре был вынужден покинуть поле из-за травмы — на 69-й минуте.

Победа позволила мадридцам набрать 36 очков и удержаться на второй позиции, оставаясь в одном шаге от лидирующей "Барселоны". "Атлетик", имея в активе 20 баллов, находится на восьмом месте.

Далее "Реал" 7 декабря сыграет против "Сельты", а "Атлетик" на день раньше — 6 декабря — сойдётся с "Атлетико" в мадридском дерби.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →