Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 6-го тура чемпионат Испании с "Леванте" (4:1), передают Vesti.kz. Причём французу хватило для этого две минуты.

С момента своего перехода Мбаппе забил за "королевский клуб" 38 мячей в рамках Ла Лиги. По этому показателю он обогнал легендарного соотечественника Зинедина Зидана, а также испанцев Марко Асенсио и Иско (у троих по 37 голов).

Таким образом, Мбаппе вышел на 42-е место в списке бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Луишем Фигу и Давором Шукером. Рекордсменом является Криштиану Роналду — 311 голов.

Среди французов, игравших за мадридскую команду, Мбаппе занимает теперь второе место по по голам в чемпионате Испании. Рекордсмен Карим Бензема — 238 голов.

Всего в текущем сезоне Ла Лиги на счету француза 7 голов и одна голевая передача в 5 матчах. Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.