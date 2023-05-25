Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси обратился к покинувшему "Барселону" вице-капитану Жорди Альбе, сообщают Vesti.kz.

"Ты был больше, чем просто друг. Счастлив, что мы прекрасно ладим вне поля. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Пусть новый этап карьеры продолжит приносить тебе много радости и успехов. Спасибо за все, Жорди. Крепко обнимаю!", - написал Месси в Instagram.

34-летний Альба - воспитанник "Барселоны". Он покинул академию "сине-гранатовых "в 2005 году и вернулся в родную команду спустя семь лет. За "Барселону" защитник в 458 матчах забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.

С каталонским клубом он шесть раз выиграл Ла Лигу, пять раз взял Кубок Испании, четыре раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.