В мадридском "Реале" возникла ситуация, которая вызвала беспокойство сразу у двух лидеров команды — Тибо Куртуа и Феде Вальверде, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, оба футболиста донесли до главного тренера Хаби Алонсо своё мнение по поводу непростого положения одного из партнёров по команде — защитника Рауля Асенсио.

Игрок оказался вне состава

Игрок оказался на периферии состава и перестал получать шансы проявить себя в начале нового сезона. Это заметили одноклубники, которые считают, что футболисту нужна поддержка, иначе он может окончательно потерять веру в свои силы.

Конкуренция лишает шансов

По информации источника, проблема усугубляется конкуренцией в линии защиты: тренер отдаёт предпочтение другим игрокам, а сам молодой футболист, отказавшийся уходить в аренду летом, оказался в роли запасного без перспектив на игровое время.

В поддержку вмешались лидеры

Сейчас судьба Рауля Асенсио остаётся неопределённой, но факт, что за него вступились такие фигуры, как Куртуа и Вальверде, говорит о серьёзности ситуации.