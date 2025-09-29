Известный испанский телеведущий и музыкант Бертин Осборн резко высказался о форварде мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре. Его слова прозвучали за несколько часов до дерби с "Атлетико", где команда Хаби Алонсо потерпела тяжёлое поражение со счётом 2:5 - худшее в подобном матче за последние 75 лет, передают Vesti.kz.

"Я бы продал Винисиуса прямо сегодня: его даже партнёры по команде не выносят… С бантиком бы продал. Не вижу его в "Реале". Ничего против него не имею, но продал бы завтра. Хотя нет, лучше уже сегодня, с бантиком. За большие деньги, конечно. У него нет менталитета "Реала". Куда бы он ни поехал - становится антипатичным, всё оспаривает, всегда с недовольным лицом. Думаю, даже его партнёры его не выносят. Он создаёт "Реалу" плохую репутацию, которую клуб не заслуживает. Ни один игрок, каким бы хорошим он ни был, не стоит выше клуба. Флорентино это много раз доказывал. Не понимаю, почему Винисиусу прощают больше, чем другим", - цитирует Осборна Defensa Central.

О Винисиусе

Контракт бразильца с "Реалом" действует до июня 2027 года. За последние полгода он забил лишь 13 голов в официальных матчах, оставаясь в центре множества слухов. Руководство клуба рассчитывает, что под руководством Хаби Алонсо игрок вернёт прежнюю форму и вновь поможет бороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Поддержка Хаби Алонсо

Несмотря на критику Винисиуса, Осборн выразил доверие главному тренеру:

"Хаби - хороший тренер, хоть и менее опытный, чем другие. Но он знает, чего хочет. Если команда подтянет физику и перестанет так часто травмироваться, всё изменится. Не понимаю, как в прошлом сезоне могло быть столько мышечных повреждений… Это тоже вопрос дисциплины, ведь многие травмы происходят из-за недостатка отдыха и ночного образа жизни. Думаю, Хаби сможет это исправить".

О Флорентино Пересе

Особое внимание Осборн уделил президенту клуба:

"Он лучший президент "Реала" в истории. Я не застал Бернабеу. Мой отец говорил, что тот был чудо. Но Флорентино - словно с другой планеты. Я ездил с ними по Европе, и куда бы ты ни поехал, для местных сеньор Перес - это как Святой Дух. Это что-то внеземное, то уважение, которое ему оказывают за пределами Испании. И оно заслуженно".

Напомним, что 30 сентября "Реал" сыграет на выезде с "Кайратом" в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Алматы уже встретил мадридский клуб, подробности - в этой новости.