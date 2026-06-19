Полузащитник "Барселоны" Гави назвал имя потенциального новичка, которого он хотел бы видеть в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Во время общения с журналистами 21-летнего хавбека спросили, какого игрока он считает идеальным усилением для "сине-гранатовых". Испанец не стал долго раздумывать и выбрал форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

"Какого игрока я хотел бы видеть в "Барселоне"? Хулиан Альварес", – ответил Гави в интервью RAC1.

Напомним, Альварес давно считается главной трансферной целью "Барселоны". Сам аргентинец также хочет перейти в каталонский, однако в "Атлетико" отказываются продавать игрока принципиальным соперникам.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2030 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.