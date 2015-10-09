Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 18:32
 

Лапорта выбрал три главные трансферные цели для "Барселоны"

  Комментарии

Жоан Лапорта. Фото: ©ФК "Барселона"

После неудачного матча с "Челси" "Барселона" оказалась в критической ситуации: команда потеряла конкурентоспособность, а амбициозный проект требует срочных действий. Поражение показало, что без сильных трансферов клуб не готов бороться за победу в Лиге чемпионов, особенно после неудачных матчей с ПСЖ и "Реалом", передают Vesti.kz.

Три ключевых трансфера для усиления состава

По информации Fichajes.net, главной задачей "Барселоны" летом станет усиление трёх позиций:

🔹Центральный защитник-левша высокого класса;
🔹Правый защитник, способный реально конкурировать с Кунде;
🔹Центральный нападающий, который станет основной атакующей опорой.

Эти трансферы, по мнению спортивного директора Деку, необходимы для повышения уровня команды.

Ставка на защитников

На первом плане — оборона. После ухода Иньиго Мартинеса клуб ищет сильного защитника с опытом и хорошим выходом из обороны. Главные кандидаты — Алессандро Бастони и Нико Шлоттербек. Также клуб рассматривает усиление правого фланга: в списке Деку — Вандерсон и Андрей Рациу.

Главная цель — нападающий

На место Роберта Левандовски клуб ищет нападающего, который сможет нести основную нагрузку. Главная цель — Хулиан Альварес, хотя рассматриваются и более доступные варианты: Серу Гирасси и Карл Этта-Эйонг.

Без трёх ключевых усилений "Барселона" не приблизится к другим европейским грандам. Цель клуба — восстановить конкурентоспособность и вернуть команду в элиту.

