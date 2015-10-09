Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:30
 

Легенда "Реала" признал Ламина Ямаля номером один

  Комментарии

Легенда "Реала" признал Ламина Ямаля номером один ©Depositphotos.com/Musiu0

Экс-полузащитник мадридского "Реала", "Баварии" и сборной Германии Тони Кроос признался, что видит Ламина Ямаля в качестве главного таланта современного футбола, сообщают Vesti.kz.

18-летний Ямаль защищает цвета главного антагониста "сливочных" "Барселоны".

"Кто сейчас самый талантливый футболист? Ламин Ямал", - заявил немец.


Ранее Кроос рассказал о самых ярких товарищах по команде в своей карьере.

Летом 2024 года Кроос завершил карьеру после десяти лет в Мадриде. До этого он защищал цвета мюнхенской "Баварии".

