Легенда "Реала" признал Ламина Ямаля номером один

Экс-полузащитник мадридского "Реала", "Баварии" и сборной Германии Тони Кроос признался, что видит Ламина Ямаля в качестве главного таланта современного футбола, сообщают Vesti.kz.
18-летний Ямаль защищает цвета главного антагониста "сливочных" "Барселоны".
"Кто сейчас самый талантливый футболист? Ламин Ямал", - заявил немец.
Ранее Кроос рассказал о самых ярких товарищах по команде в своей карьере.
Летом 2024 года Кроос завершил карьеру после десяти лет в Мадриде. До этого он защищал цвета мюнхенской "Баварии".
Чемпионат Испании 2025/26 • Испания, Барселона • Регулярный чемпионат, мужчины
29 ноября 20:15 • не начат
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Алавес
Проголосовало 3 человек
Реклама