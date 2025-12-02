Позиции Ханс-дитера Флика в "Барселоне" ослабли, и президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже рассматривает варианты на случай его ухода, передают Vesti.kz.

Одним из первых он попытался прощупать Пепа Гвардиолу, тренера "Манчестер Сити", рассчитывая на возможное возвращение наставника после выборов президента клуба.

Однако, как пишет Don Balon, Гвардиола категорически отказался обсуждать камбэк. Он подчеркнул, что не собирается снова возглавлять "Барселону" и не рассматривает возвращение на тренерский мостик клуба, где провел свою легендарную эпоху.

После отказа Пепа внимание Лапорты сместилось к другим кандидатам. Среди них – Луис Энрике, которого рассматривают как основного вариантa, хотя его ситуация осложнена контрактом с ПСЖ, и Микель Артета, который доволен работой в "Арсенале" и не планирует смену клуба.

"Барселоне" предстоит непростая задача, если Флик действительно покинет команду, найти свободного тренера уровня топ-клуба будет крайне сложно.

Чем же так хорош Гвардиола?

Напомним, что игровая карьера Пепа Гвардиолы включала выступления за "Барселону", "Брешиа", "Рому", "Аль-Ахли" и "Дорадос". Наиболее значимый этап его карьеры пришелся на каталонский клуб, где он провел более десяти лет – с 1990 по 2001 год.

Позднее Гвардиола возглавил "Барсу" и с 2008 по 2012 год превратил его в машину для трофеев. За четыре сезона он выиграл 14 титулов, включая две Лиги чемпионов, три чемпионства в Ла Лиге, два Кубка Испании, а также Суперкубки Испании и УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

Отдельно стоит отметить, что в 2009 году он стал самым молодым тренером, победившим в Лиге чемпионов – ему было всего 38 лет, и это случилось уже в его дебютный сезон во главе "Барселоны".





После "Барселоны" испанский специалист провел три сезона в "Баварии", с которой выиграл семь трофеев, в том числе три трижды чемпионат Германии, дважды Кубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

С 2016 года Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити". Под его руководством "горожане" выиграли пять титулов чемпиона Англии, Кубок Англии, четыре Кубка лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.