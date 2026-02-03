Испания
Лапорта объявил решение по будущему Флика в "Барселоне"

Жоан Лапорта. Фото: ©ФК "Барселона"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о работе главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика, сообщают Vesti.kz.

Функционер считает, что немецкий специалист является идеальным тренером для "сине-гранатовых". 

"Флик будет тренировать "Барселону" столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами.

Он (Флик) идеальный тренер для текущей "Барселоны". Благодаря нему мы сейчас проходим очень приятный этап", – сказал Лапорта Mundo Deportivo.

В марте пройдут выборы президента "Барселоны". На данный момент каталонский клуб лидирует в чемпионате Испании, опережая на один балл мадридский "Реал".

Флик возглавляет "Барселону" с 2024 года. Под его руководством "сине-гранатовые" выиграли Ла Лигу и Кубок Испании, а также дважды завоевали Суперкубок страны.


