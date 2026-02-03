Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о работе главного тренера каталонского клуба Ханса-Дитера Флика, сообщают Vesti.kz.

Функционер считает, что немецкий специалист является идеальным тренером для "сине-гранатовых".

"Флик будет тренировать "Барселону" столько, сколько захочет, если я снова стану президентом. Для нас было важно иметь в команде человека с таким опытом и знаниями. Он не только феноменальный тренер, но и феноменальный человек.

В день, когда подписали с ним контракт, мы поняли, что делаем что-то важное, потому что он является тренером до мозга костей и понимает, как управлять командой из очень молодых игроков наряду с опытными футболистами.

Он (Флик) идеальный тренер для текущей "Барселоны". Благодаря нему мы сейчас проходим очень приятный этап", – сказал Лапорта Mundo Deportivo.