"Барселона" в поиске громкого трансфера, и главным кандидатом сейчас считается 25-летний нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Аргентинец демонстрирует выдающиеся результаты и закрепился в статусе одного из самых результативных форвардов современности, передают Vesti.kz.

Звёздная неделя Альвареса

Как пишет El Nacional, прошедшая неделя стала настоящим прорывом для игрока: хет-трик против "Райо Вальекано" и дубль в дерби с "Реалом" привлекли внимание всей футбольной общественности. Его способность проявлять себя в ключевых матчах, постоянная активность на поле и голевое чутьё заставили президента "Барселоны" Жоана Лапорту рассматривать Альвареса как возможного наследника Роберта Левандовски, чьё будущее в клубе остаётся под вопросом.

Стратегический и спортивный интерес

Для Лапорты трансфер Хулиана Альвареса важен не только с точки зрения футбола. Аргентинец сочетает в себе всё, что ценят фанаты: молодость, боевой характер, опыт на высшем уровне и огромный потенциал. В свои 25 лет он уже выигрывал чемпионат мира с Аргентиной и проявил себя в Премьер-лиге и Ла Лиге.

Трансфер такого уровня способен вдохновить болельщиков и открыть новую эру в атаке "Барселоны", особенно если Левандовски действительно покинет клуб.





Финансовые сложности

Главная проблема — цена. "Атлетико" не готов отпустить своего лидера за любую сумму: минимальная стоимость трансфера оценивается в 100 миллионов евро, что значительно превышает финансовые возможности "Барселоны".

Лапорта изучает различные варианты сделки: спонсорские контракты, рассрочку платежей и включение игроков в переговоры.

Личный интерес игрока

Альварес с детства восхищался "Барселоной" и не станет возражать против своего перехода в каталонский клуб, если представится возможность. Эта готовность может стать решающим фактором в переговорах.

Взгляд в будущее

Лапорта уверен: трансфер Хулиана Альвареса вернёт команде свежую энергию и конкурентоспособность. "Барселона" уже начала подготовку к сделке, но для реализации потребуется согласовать финансовые условия и убедить "Атлетико" отпустить своего лидера.