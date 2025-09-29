Испания
Сегодня 16:47

Лапорта готов подписать наследника Левандовски за 100 миллионов

Жоан Лапорта.

"Барселона" в поиске громкого трансфера, и главным кандидатом сейчас считается 25-летний нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Аргентинец демонстрирует выдающиеся результаты и закрепился в статусе одного из самых результативных форвардов современности, передают Vesti.kz.

Звёздная неделя Альвареса

Как пишет El Nacional, прошедшая неделя стала настоящим прорывом для игрока: хет-трик против "Райо Вальекано" и дубль в дерби с "Реалом" привлекли внимание всей футбольной общественности. Его способность проявлять себя в ключевых матчах, постоянная активность на поле и голевое чутьё заставили президента "Барселоны" Жоана Лапорту рассматривать Альвареса как возможного наследника Роберта Левандовски, чьё будущее в клубе остаётся под вопросом.

 Стратегический и спортивный интерес

Для Лапорты трансфер Хулиана Альвареса важен не только с точки зрения футбола. Аргентинец сочетает в себе всё, что ценят фанаты: молодость, боевой характер, опыт на высшем уровне и огромный потенциал. В свои 25 лет он уже выигрывал чемпионат мира с Аргентиной и проявил себя в Премьер-лиге и Ла Лиге.

Трансфер такого уровня способен вдохновить болельщиков и открыть новую эру в атаке "Барселоны", особенно если Левандовски действительно покинет клуб.


Финансовые сложности

Главная проблема — цена. "Атлетико" не готов отпустить своего лидера за любую сумму: минимальная стоимость трансфера оценивается в 100 миллионов евро, что значительно превышает финансовые возможности "Барселоны".

Лапорта изучает различные варианты сделки: спонсорские контракты, рассрочку платежей и включение игроков в переговоры.

Личный интерес игрока

Альварес с детства восхищался "Барселоной" и не станет возражать против своего перехода в каталонский клуб, если представится возможность. Эта готовность может стать решающим фактором в переговорах.

Взгляд в будущее

Лапорта уверен: трансфер Хулиана Альвареса вернёт команде свежую энергию и конкурентоспособность. "Барселона" уже начала подготовку к сделке, но для реализации потребуется согласовать финансовые условия и убедить "Атлетико" отпустить своего лидера.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

