Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль лично обратился к Рафинье Диасу с просьбой приложить все усилия, чтобы вернуться в строй раньше намеченного срока, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Травма бразильского вингера, полученная во время паузы на матчи сборных, стала третьей для него в текущем сезоне. Врачи прогнозируют, что игрок пропустит больше месяца, что является тяжёлым ударом для планов главного тренера Ханси Флика.

Факты и статистика незаменимости Рафиньи

• Влияние на команду: помимо голов и ассистов, 29-летний футболист считается фактическим лидером и вожаком в раздевалке каталонцев.

• Удручающие цифры: газета Sport отмечает, что из 15 пропущенных вингером встреч в сезоне "Барселона" выиграла лишь восемь, потерпев при этом шесть поражений и однажды сыграв вничью.

• Кадровый вопрос: подменяющий его в составе Маркус Рэшфорд старается действовать полезно, однако, по мнению экспертов, разница в классе и объёме работы между игроками остаётся огромной.

Прогнозы на возвращение

Ямаль открыто признаёт Рафинью своим главным партнёром на поле и просит его рискнуть здоровьем ради скорейшего возвращения. Тем не менее, медицинский штаб непреклонен.

Участие вингера в ответной игре Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" на стадионе "Метрополитано" 14 апреля полностью исключено.

В самом лучшем случае футболист сможет вернуться в строй не раньше эль-класико или к потенциальным полуфиналам Лиги чемпионов.