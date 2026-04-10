Вчера 18:57

Ламин Ямаль выступил с неожиданным обращением в "Барселоне"

Ламин Ямаль.

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль лично обратился к Рафинье Диасу с просьбой приложить все усилия, чтобы вернуться в строй раньше намеченного срока, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional

Травма бразильского вингера, полученная во время паузы на матчи сборных, стала третьей для него в текущем сезоне. Врачи прогнозируют, что игрок пропустит больше месяца, что является тяжёлым ударом для планов главного тренера Ханси Флика.

Факты и статистика незаменимости Рафиньи

• Влияние на команду: помимо голов и ассистов, 29-летний футболист считается фактическим лидером и вожаком в раздевалке каталонцев.

• Удручающие цифры: газета Sport отмечает, что из 15 пропущенных вингером встреч в сезоне "Барселона" выиграла лишь восемь, потерпев при этом шесть поражений и однажды сыграв вничью.

• Кадровый вопрос: подменяющий его в составе Маркус Рэшфорд старается действовать полезно, однако, по мнению экспертов, разница в классе и объёме работы между игроками остаётся огромной.

Прогнозы на возвращение

Ямаль открыто признаёт Рафинью своим главным партнёром на поле и просит его рискнуть здоровьем ради скорейшего возвращения. Тем не менее, медицинский штаб непреклонен. 

Участие вингера в ответной игре Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" на стадионе "Метрополитано" 14 апреля полностью исключено.

В самом лучшем случае футболист сможет вернуться в строй не раньше эль-класико или к потенциальным полуфиналам Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

