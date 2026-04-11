Испания
Вчера 15:50

Ламин Ямаль покинул тренировку "Барселоны": известны подробности

©x.com/FCBarcelona

Звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль не смог доработать тренировку команды до конца и досрочно покинул занятие, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 18-летний вингер почувствовал дискомфорт в ноге, а последующее обследование выявило растяжение мышцы. Из-за повреждения Ямаль пропустит принципиальное каталонское дерби против "Эспаньола".

Встреча "Барселоны" и "Эспаньола" состоится в субботу, 11 апреля, на "Камп Ноу". Старт матча запланирован на 21:30 по времени Казахстана.

Перед игрой хозяева лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как "Эспаньол" занимает 11-е место.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

