Тибо Куртуа, один из лучших вратарей мира, оказался в центре внимания в "Реале" на фоне неопределённости со своим будущим в мадридском клубе, передают Vesti.kz.

Бельгиец не скрывает, что переживает из-за возможного решения главного тренера Хаби Алонсо относительно его роли в команде.

Ходят слухи, что в "Реале" всё активнее обсуждают поиск нового голкипера, и трансфер может состояться уже следующим летом. Несмотря на то что Куртуа продолжает демонстрировать высокий уровень игры, в клубе сомневаются, что он входит в долгосрочные планы.

Как пишет Don Balon, Куртуа заявил, что в случае появления нового топ-вратаря, ему, вероятно, придётся покинуть клуб, так как не хочет конкурировать за место в составе.

Напомним, что ранее "Реал" интересовался Джанлуиджи Доннаруммой, но итальянец перешёл в "Манчестер Сити".