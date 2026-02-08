Испания
Сегодня 12:11

Куртуа раскритиковал молодую звезду "Реала" и потребовал изменений

Тибо Куртуа обеспокоен падением формы Джуда Беллингема и его влиянием на результаты "Реала". По мнению вратаря, молодой англичанин сильно вредит команде, демонстрируя слабую отдачу на поле и вызывая проблемы вне него, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, несмотря на огромный талант и статус одного из лучших молодых футболистов мира, Беллингем не оправдывает ожиданий. Слабая игра в последних матчах, многочисленные травмы и скандалы вне футбола, включая регулярные посещения ночных клубов и игнорирование режима отдыха, сделали его объектом критики внутри команды.

Потенциал, который нельзя терять

В первые месяцы выступлений в Ла Лиге Беллингем сразу доказал свой потенциал, не нуждаясь в адаптации, и стал одной из ключевых звёзд "Реала". Однако в последние месяцы он утратил прежнюю форму, а Куртуа отметил, что Джуд не всегда выполняет указания тренеров, создавая дополнительные проблемы для команды.

Факт того, что Беллингем входил в группу критикуемых игроков Хаби Алонсо, стал одной из причин отставки баскского тренера, а его поведение вне поля также обсуждалось внутри клуба.


Призыв к концентрации

Куртуа призвал Беллингема сосредоточиться на поле и вернуться к прежнему уровню игры. Вратарь подчеркнул, что от полной отдачи молодых лидеров зависит успех "Реала" в борьбе за титулы.

По данным Daily Mail, Куртуа заявил, что Беллингем может снова стать звездой команды, если перестанет отвлекаться и сосредоточится на исполнении своих обязанностей на поле.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

