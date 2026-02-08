Тибо Куртуа обеспокоен падением формы Джуда Беллингема и его влиянием на результаты "Реала". По мнению вратаря, молодой англичанин сильно вредит команде, демонстрируя слабую отдачу на поле и вызывая проблемы вне него, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, несмотря на огромный талант и статус одного из лучших молодых футболистов мира, Беллингем не оправдывает ожиданий. Слабая игра в последних матчах, многочисленные травмы и скандалы вне футбола, включая регулярные посещения ночных клубов и игнорирование режима отдыха, сделали его объектом критики внутри команды.

Потенциал, который нельзя терять

В первые месяцы выступлений в Ла Лиге Беллингем сразу доказал свой потенциал, не нуждаясь в адаптации, и стал одной из ключевых звёзд "Реала". Однако в последние месяцы он утратил прежнюю форму, а Куртуа отметил, что Джуд не всегда выполняет указания тренеров, создавая дополнительные проблемы для команды.

Факт того, что Беллингем входил в группу критикуемых игроков Хаби Алонсо, стал одной из причин отставки баскского тренера, а его поведение вне поля также обсуждалось внутри клуба.





Призыв к концентрации

Куртуа призвал Беллингема сосредоточиться на поле и вернуться к прежнему уровню игры. Вратарь подчеркнул, что от полной отдачи молодых лидеров зависит успех "Реала" в борьбе за титулы.

По данным Daily Mail, Куртуа заявил, что Беллингем может снова стать звездой команды, если перестанет отвлекаться и сосредоточится на исполнении своих обязанностей на поле.