Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прочит большое будущее полузащитнику АЗ "Алкмар" Кесу Смиту, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По мнению тренера, 20-летний талант идеально подошёл бы каталонской "Барселоне".

• О стиле игры: Куман охарактеризовал Смита как "микс Френки де Йонга и Педри", отметив, что сочетание качеств этих игроков делает его выдающимся футболистом.

• О трансфере: специалист уверен, что хавбек покинет Эредивизи уже этим летом. В Нидерландах нет клубов, способных потянуть его трансферную стоимость.

• Претенденты: помимо "Барселоны", на игрока претендуют "Реал" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд.

Напомним, что Куман, возглавлявший "Барселону" с 2020 по 2021 год, уже задействовал Смита в национальной сборной, назвав его одним из самых перспективных талантов поколения, хотя и подчеркнул, что игроку всё еще нужно набираться опыта.



