Вчера 23:20

Куман нашёл идеального игрока для "Барселоны"

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прочит большое будущее полузащитнику АЗ "Алкмар" Кесу Смиту, передают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По мнению тренера, 20-летний талант идеально подошёл бы каталонской "Барселоне".

О стиле игры: Куман охарактеризовал Смита как "микс Френки де Йонга и Педри", отметив, что сочетание качеств этих игроков делает его выдающимся футболистом.

О трансфере: специалист уверен, что хавбек покинет Эредивизи уже этим летом. В Нидерландах нет клубов, способных потянуть его трансферную стоимость.

Претенденты: помимо "Барселоны", на игрока претендуют "Реал" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Боруссия" Дортмунд.

Напомним, что Куман, возглавлявший "Барселону" с 2020 по 2021 год, уже задействовал Смита в национальной сборной, назвав его одним из самых перспективных талантов поколения, хотя и подчеркнул, что игроку всё еще нужно набираться опыта.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

