Испания
Вчера 22:54

Кровь Мбаппе скрыли? В Испании дали громкое объяснение

©x.com/realmadrid

В Испании разъяснили ситуацию вокруг резонансного эпизода с участием форварда "Реала" Килиана Мбаппе в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1), сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Речь идёт о моменте, когда после столкновения с защитником Виторо Рейсом на лице нападающего появилась кровь, однако этот кадр не попал в телетрансляцию. В Ла Лиге пояснили, что причина — техническая: единственный доступный повтор оказался закрыт рукой врача, из-за чего зафиксировать повреждение с нужного ракурса не удалось.

При этом в лиге подчеркнули, что сам эпизод с попаданием локтем демонстрировался в повторах неоднократно — в общей сложности восемь раз — и никаких указаний скрывать последствия столкновения не поступало.

Инцидент произошёл на 88-й минуте: Мбаппе рвался к воротам, столкнулся с Рейсом и оказался на газоне — помимо контакта в ногах, защитник задел его рукой по лицу.

После 31 тура "Реал" имеет в активе 70 очков и занимает второе место в таблице, тогда как "Жирона" с 38 баллами идёт девятой.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →