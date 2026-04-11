Кровь Мбаппе скрыли? В Испании дали громкое объяснение

В Испании разъяснили ситуацию вокруг резонансного эпизода с участием форварда "Реала" Килиана Мбаппе в матче 31-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:1), сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Речь идёт о моменте, когда после столкновения с защитником Виторо Рейсом на лице нападающего появилась кровь, однако этот кадр не попал в телетрансляцию. В Ла Лиге пояснили, что причина — техническая: единственный доступный повтор оказался закрыт рукой врача, из-за чего зафиксировать повреждение с нужного ракурса не удалось.

При этом в лиге подчеркнули, что сам эпизод с попаданием локтем демонстрировался в повторах неоднократно — в общей сложности восемь раз — и никаких указаний скрывать последствия столкновения не поступало.

Инцидент произошёл на 88-й минуте: Мбаппе рвался к воротам, столкнулся с Рейсом и оказался на газоне — помимо контакта в ногах, защитник задел его рукой по лицу.

После 31 тура "Реал" имеет в активе 70 очков и занимает второе место в таблице, тогда как "Жирона" с 38 баллами идёт девятой.