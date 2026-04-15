Испания
Сегодня 16:55

Клубы Бундеслиги борются за игрока "Барселоны": цена - 40 миллионов

©ФК "Барселона"

22-летний полузащитник Марк Касадо практически потерял шансы на место в основе "Барселоны". Воспитанник остаётся игроком глубокого запаса, что подталкивает клуб к его продаже, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главное о возможном трансфере:

• Цена вопроса: "Барселона" планирует выручить за игрока от 30 до 40 миллионов евро, чтобы поправить финансовое положение.

• Куда может уйти: главными претендентами считаются "Боруссия" Дортмунд, "Байер" и "Штутгарт".

• Причина: немецкие клубы ценят тактический интеллект Касадо и его умение работать в переходных фазах.

Для "Барселоны" это стратегическая сделка по разгрузке состава, а для самого игрока — шанс реанимировать карьеру в чемпионате, где доверяют молодым талантам.

В нынешнем сезоне Касадо сыграл 30 матчей за "сине-гранатовых" и записал в свой актив одну результативную передачу. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2028 года.


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 29 24 4 1 105-27 76
2 Боруссия-09 Д 29 19 7 3 60-29 64
3 Штутгарт-1893 29 17 5 7 60-38 56
4 РБ Лейпциг 29 17 5 7 56-36 56
5 Байер 29 15 7 7 59-39 52
6 Хоффенхайм 29 15 6 8 57-43 51
7 Айнтрахт Фр 29 11 9 9 54-54 42
8 Фрайбург 29 11 7 11 42-47 40
9 Майнц-05 29 8 9 12 35-44 33
10 Аугсбург 29 9 6 14 36-53 33
11 Унион 29 8 8 13 33-50 32
12 Гамбург 29 7 10 12 32-45 31
13 Кельн 29 7 9 13 43-50 30
14 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
15 Вердер 29 7 7 15 32-52 28
16 Санкт-Паули 29 6 7 16 25-50 25
17 Вольфсбург 29 5 6 18 39-65 21
18 Хайденхайм 29 4 7 18 32-64 19

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Перейти на страницу турнирной таблицы →