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Клубный ЧМ спутал карты в Ла Лиге: "Реал" не хочет играть в августе

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Клубный ЧМ спутал карты в Ла Лиге: "Реал" не хочет играть в августе ©x.com/realmadrid

"Реал" Мадрид официально обратился к руководству Ла Лиги с просьбой перенести матч первого тура чемпионата Испании против "Осасуны", запланированный на 19 августа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

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"Реал" Мадрид официально обратился к руководству Ла Лиги с просьбой перенести матч первого тура чемпионата Испании против "Осасуны", запланированный на 19 августа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

Столичный клуб предлагает сыграть встречу позже - 29 октября. По информации источника, мадридцы уже провели переговоры с "Осасуной" и Испанской федерацией футбола, и все стороны не возражают против переноса. Однако последнее слово - за Ла Лигой, и пока лига не дала окончательного согласия.

Причина запроса - участие "Реала" в полуфинале клубного чемпионата мира. Клуб и профсоюз настаивают на том, что игрокам полагаются обязательные три недели отпуска и еще три - на полноценную предсезонную подготовку. Без сдвига сроков выполнить эти требования невозможно.

Ранее Ла Лига заявляла, что готова идти навстречу командам, участвующим в клубном ЧМ, при достижении стадии 1/4 финала. Несмотря на это, в случае с "Реалом" решение пока остается под вопросом. Источники не исключают, что в спор вмешается Комитет по соревнованиям.

Напомним. в ночь с 9 на 10 июля "Реал" в 1/2 финала клубного чемпионата мира сыграет с ПСЖ.

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