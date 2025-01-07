Голкипер клуба четвертого дивизиона чемпионата Испании "Депортива Минера" Франсиско Мартинес стал автором рекорда в матче Кубка Испании против мадридского "Реала", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Льяно-дель-Беаль и завершилась разгромной победой "сливочных" со счетом 5:0. Таким образом мадридцы вышли в 1/8 финала.

При этом Мартинес стал одним из героев матча, совершив 16 сейвов. Данный показатель стал рекордным за всю историю ведения такой статистики, что началось с сезона 2014/2015.

Отметим, что в предыдущем раунде Кубка Испании Мартинес помог своей команде сенсационно выбить "Алавес", отразив два удара в серии послематчевых пенальти.

Действующим победителем турнира является "Атлетик" из Бильбао, который в финале в серии пенальти обыграл "Мальорку" (1:1, 4:2).