"Клоуны". Мбаппе взорвался после матча "Реала"

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе резко высказался в адрес судейской бригады после победы над "Валенсией", передают Vesti.kz.

Нападающий жёстко раскритиковал работу арбитров по итогам матча 23-го тура Ла Лиги против "летучих мышей", в котором мадридский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Эмоциональная реакция французского форварда была зафиксирована в подтрибунном помещении стадиона. Обращаясь к резервному арбитру, Мбаппе заявил:

"Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдём внутрь подтрибунного помещения, и вы мне объясните, потому что я не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете", — цитиреут слова игрока издание AS.

Не получив ответа от четвёртого судьи, форвард повернулся к Эдуардо Камавинга и на французском языке добавил:

"Клоуны арбитры".

Поводом для недовольства стал эпизод незадолго до перерыва, когда судья зафиксировал офсайд у Мбаппе после выноса мяча защитниками "Валенсии". Французский нападающий не понял логику решения и потребовал объяснений от арбитражной бригады, однако диалога так и не произошло.

После 23 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 23 баллами располагается на 17-й позиции, продолжая борьбу за сохранение места в элите.

