Клопп решил "слить" Винисиуса из "Реала" и предложил замену

Юрген Клопп обозначил руководству "Реала" своё видение возможной перестройки состава мадридского клуба на случай расставания с Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Клопп советует "Реалу" избавиться от Винисиуса

По данным El Nacional, ситуация вокруг бразильского вингера остаётся напряжённой. Его контракт рассчитан до 2027 года, и в Мадриде не хотят рисковать сценарием, при котором один из ключевых активов покинет клуб без компенсации.

Поэтому внутри "королевского клуба" всё чаще обсуждают альтернативные варианты развития событий.

Отмечается, что Клопп предлагает подойти к возможному уходу Винисиуса прагматично. Немецкий специалист считает, что вместо прямой замены одной суперзвезды "Реал" может усилить сразу несколько ключевых позиций и сделать состав более сбалансированным.

Клопп выбрал замену Винисиусу

Первым кандидатом в списке называется Нико Уильямс из "Атлетика" Бильбао. Клопп высоко оценивает потенциал испанского вингера и уверен, что при правильном развитии он способен вырасти в футболиста мирового уровня и стать долгосрочным проектом для клуба.

Вторая цель - усиление центра поля. Здесь внимание предлагается обратить на Бруно Гимарайнса из "Ньюкасл" , которого Клопп видит идеальным связующим звеном между обороной и атакой. Бразилец может добавить команде структуры, контроля и баланса в середине поля.

По оценкам источника, возможная продажа Винисиуса может принести "Реалу" более 100 миллионов евро. Эти средства, по мнению Клоппа, позволили бы закрыть сразу две важные позиции и заложить фундамент под более устойчивую модель команды в рамках будущего проекта.

Юрген Клопп - один из самых результативных тренеров своего поколения. Он добился громких успехов с дортмундской "Боруссией" (два титула Бундеслиги и Кубок Германии), а с "Ливерпулем" выиграл английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Начав карьеру в "Майнц 05", Клопп вывел клуб в Бундеслигу. Его команды, играющие в сверхинтенсивный прессинг, устанавливали рекордные серии в Англии, а сам специалист был признан тренером года по версии ФИФА.

