Карло Анчелотти поставили ультиматум. Известны условия

Руководство мадридского "Реала" поставило ультиматум главному тренеру команды Карло Анчелотти, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

Мадридцы в чемпионате Испании проиграли "Барселоне" (0:4), а в Лиге чемпионов – "Милану" (1:3). По информации ресурса - это стало причиной разговора шефов клуба с Анчелотти.

Отмечается, что они не планировали расставаться с Карло Анчелотти по ходу сезона. Однако, теперь не исключают такой возможности. Анчелотти может быть уволен, если в ближайшие недели результаты не пойдут в гору.

До конца ноября соперниками "Реала" станут "Осасуна", "Леганес" и "Ливерпуль". Добавим, что "Реал" сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. С командой он дважды выиграл Лигу чемпионов, столько же раз побеждал в чемпионате страны.