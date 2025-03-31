Карло Анчелотти нашел нового Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о перспективах Килиана Мбаппе в стане "сливочных", сообщают Vesti.kz.

Итальянский наставник уверен, что французский форвард способен достичь тех же высот, что и легендарный Криштиану Роналду, ныне выступающий за "Аль-Наср".

"Станет ли Мбаппе лучшим в истории? Это сложно. Я могу посоветовать Мбаппе добиться того же, чего и Криштиану добился в "Реале". У него есть такая возможность. Это значит, что он станет такой же легендой, как Криштиану", - приводит слова Анчелотти AS.

Мбаппе уже доказывает свою результативность – забив 33-й мяч в нынешнем сезоне, он сравнялся с Роналду и Рудом ван Нистелроем по количеству голов в дебютном сезоне за "Реал".

Летом нападающий официально присоединился к "Королевскому клубу", подписав контракт до 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.