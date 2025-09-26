"Барселона" добыла уверенную победу в шестом туре чемпионата Испании, обыграв на выезде "Овьедо" со счётом 3:1, сообщают Vesti.kz.

Матч прошёл на "Нуэво Карлос Тартьере". Хозяева неожиданно вышли вперёд в первом тайме: на 33-й минуте Альберто Рейна поразил ворота ударом почти с центра поля, воспользовавшись неудачным выходом голкипера Жоана Гарсии.

Но после перерыва игра перевернулась. Каталонцы ответили тремя точными ударами: Эрик Гарсия сравнял счёт (56), Роберт Левандовски вывел гостей вперёд (70), а Рональд Араухо окончательно снял вопросы о победителе (88).

Команда Ханса-Дитера Флика набрала 16 очков и закрепилась на втором месте в таблице Ла Лиги. "Овьедо" Велько Пауновича остаётся в зоне вылета с тремя очками, занимая 18-ю строчку.

В следующем туре 28 сентября "Барса" дома сыграет против "Реал Сосьедад", а "Овьедо" 29-го числа отправится в гости к "Валенсии".