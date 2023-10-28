"Жирона" вышла на первое место Ла Лиги в преддверии эль-класико

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 07:50
©ФК "Жирона"

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" одержала третью победу подряд. Соперниками каталонцев были футболисты "Сельты", сообщают Vesti.kz.

Хозяева превосходили соперниками практически по всем основным статистическим показателям, однако к концовке встречи счет по-прежнему не был открыт. Лишь на первой добавленной минуте победный мяч забил венесуэльский полузащитник хозяев Янхель Эррера - 1:0.

Благодаря этому успеху "Жирона" набрала 28 очков и вышла на первое место в чемпионате Испании. Правда команду еще может догнать "Реал" (25), но это случится в случае победы над "Барселоной" (24) в сегодняшнем класико.

Что касается "Сельты", то клуб с шестью очками находится в зоне вылета, расположившись на 18-м месте.

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Метки:
Футбол Ла Лига Испания Реал Мадрид Барселона

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