"Жирона" вышла на первое место Ла Лиги в преддверии эль-класико

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" одержала третью победу подряд. Соперниками каталонцев были футболисты "Сельты", сообщают Vesti.kz.

Хозяева превосходили соперниками практически по всем основным статистическим показателям, однако к концовке встречи счет по-прежнему не был открыт. Лишь на первой добавленной минуте победный мяч забил венесуэльский полузащитник хозяев Янхель Эррера - 1:0.

Благодаря этому успеху "Жирона" набрала 28 очков и вышла на первое место в чемпионате Испании. Правда команду еще может догнать "Реал" (25), но это случится в случае победы над "Барселоной" (24) в сегодняшнем класико.

Что касается "Сельты", то клуб с шестью очками находится в зоне вылета, расположившись на 18-м месте.