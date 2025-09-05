Испания
Сегодня 19:00

Один из лидеров "Реала" устал от Винисиуса и потребовал его ухода

©ФК "Реал"

У бразильского вингера Винисиуса возникли сразу несколько трудностей в мадридском "Реале". Переговоры о продлении контракта оказались на паузе, а многочисленные скандалы вокруг игрока привели к напряжённым отношениям внутри команды, передают Vesti.kz.

Конфликты с ведущими футболистами

По данным Don Balon, в конце прошлого сезона атмосфера в раздевалке стала особенно напряжённой. Несколько ключевых игроков оказались недовольны поведением Винисиуса, которое назвали токсичным. Источник отмечает, что один из лидеров прямо сказал бразильцу: если он не изменится, лучше покинуть клуб.

 Роль Модрича и изоляция бразильца

Отдельный разговор с нападающим провёл тогдашний капитан "Реала" Лука Модрич. Хорват отметил, что без изменения отношения к делу оставаться в команде не имеет смысла. В итоге именно Модрич покинул клуб, однако сам Винисиус так и не восстановил отношений с рядом партнёров. Сейчас он общается в основном с соотечественниками — Эдером Милитао, Родриго и Фелипе Эндриком.

Возможный трансфер

На фоне этих проблем президент клуба Флорентино Перес рассматривает вариант продажи игрока. Если Винисиус не снизит требования по контракту и не изменит своё поведение, "Реал" может выставить его на трансфер в следующем году.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Атлетик 3 3 0 0 6-3 9
2 Реал М 3 3 0 0 6-1 9
3 Эспаньол 3 2 1 0 5-3 7
4 Вильярреал 3 2 1 0 8-1 7
5 Барселона 3 2 1 0 7-3 7
6 Хетафе 3 2 0 1 4-4 6
7 Эльче 3 1 2 0 4-2 5
8 Бетис 4 1 2 1 4-4 5
9 Валенсия 3 1 1 1 4-2 4
10 Райо Вальекано 3 1 1 1 4-3 4
11 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
12 Севилья 3 1 0 2 5-5 3
13 Реал Овьедо 3 1 0 2 1-5 3
14 Сельта 4 0 3 1 3-5 3
15 Осасуна 3 1 0 2 1-2 3
16 Атлетико М 3 0 2 1 3-4 2
17 Реал Сосьедад 3 0 2 1 3-4 2
18 Мальорка 3 0 1 2 2-6 1
19 Леванте 3 0 0 3 3-7 0
20 Жирона 3 0 0 3 1-10 0

