"Барселона" потерпела неожиданное поражение от "Альмерии" в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Альмерии на стадионе "Power Horse" и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол у хозяев поля на 24-й минуте забил Эль Билаль Туре. Таким образом аутсайдер чемпионата впервые в своей истории обыграл каталонский клуб.

Благодаря этому успеху "Альмерия" набрала 25 очков и вышла на 15-е место, а "сине-гранатовые", несмотря на неудачу, с 59 очками сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре, 4 марта, "Альмерия" дома примет "Вильярреал", а на следующий день "Барселона" на своем поле встретится с "Валенсией.