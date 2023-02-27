Исторической сенсацией завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

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Сегодня 07:21
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"Барселона" потерпела неожиданное поражение от "Альмерии" в рамках 23-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz

Встреча прошла в Альмерии на стадионе "Power Horse" и завершилась со счетом 1:0. Решающий гол у хозяев поля на 24-й минуте забил Эль Билаль Туре. Таким образом аутсайдер чемпионата впервые в своей истории обыграл каталонский клуб.

Благодаря этому успеху "Альмерия" набрала 25 очков и вышла на 15-е место, а "сине-гранатовые", несмотря на неудачу, с 59 очками сохранили лидерство в турнирной таблице.

В следующем туре, 4 марта, "Альмерия" дома примет "Вильярреал", а на следующий день "Барселона" на своем поле встретится с "Валенсией.

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Метки:
Барселона Ла Лига

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